На северо-западе Китая произошло землетрясение
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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.
Толчки были зафиксированы в городе Хами. Их эпицентр находился на территории Баркель-Казахского автономного уезда, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе проживает около 620 тыс. человек.
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