Землетрясение силой 6,3 балла произошло у берегов Индонезии
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 балла у берегов индонезийского острова Ява, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр толчков находился в 142 км к северу от города Семаранг, который является административным центром провинции Центральная Ява.
Очаг землетрясения находился на глубине 525 км под землей.
Информации о жертвах или разрушениях не поступало.
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