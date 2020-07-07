Землетрясение силой 6,3 балла произошло у берегов Индонезии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 балла у берегов индонезийского острова Ява, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр толчков находился в 142 км к северу от города Семаранг, который является административным центром провинции Центральная Ява.

Очаг землетрясения находился на глубине 525 км под землей.

Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

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