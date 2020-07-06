В Центре планирования семьи и репродукции в Москве родились четверняшки

В столичном Центре планирования семьи и репродукции родились четверняшки — три мальчика и одна девочка, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что по мировой медицинской статистике это очень редкий случай — одна беременность на 700 тысяч.

В ведомстве также обратили внимание на то, что это была естественная беременность.

Вес малышей составил от 1790 до 1990 грамм. Уточняется, что для многоплодной беременности — это нормальный вес.

Сейчас мама с новорожденными детьми готовится к выписке.

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