Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Опальный схимонах Сергий (Николай Романов) ответил на открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с обвинениями в свой адрес. Ответ экс-священника, зачитанный его последователем Всеволодом Могучевым, опубликован на Youtube.

Сергий назвал митрополита «экуменистом и еретиком», который предал Бога из-за «страха потерять кафедру и сытую жизнь».

«Бог — это Слово. И словом я вошел в интернет. Обличаю зло и носителей зла», — заявил схимонах в ответ на обвинения в стремлении к популярности в сети.

Сергий также обвинил оппонента в расколе в православной среде, закрытии храмов и призвал митрополита покаяться.

«Жду от Вас покаяния», — подчеркнул схимонах.

Ранее на сайте Екатеринбургской епархии появилось открытое письмо митрополита Кирилла. В нем священнослужитель раскритиковал действия схимонаха.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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