Турция признала эффективность российских самолетов в тушении пожаров

Власти турецкой провинции Измир признали эффективность российских самолетов Бе-200ЧС при тушении лесных пожаров, бушующих в регионе. Об этом заявил глава местного управления лесного хозяйства Зафер Деринч, его слова приводит издание Sabah.

Арендованный Турцией у России самолет был впервые применен в Измире, рассказал Деринч. Он отметил, что самолет находился на огневом поле 27 минут.

В общей сложности российский самолет участвовал в ликвидации пожара около часа, за это время он совершил семь вылетов и сбросил 60 тонн воды, добавил глава управления.

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