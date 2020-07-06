Турция признала эффективность российских самолетов в тушении пожаров
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Власти турецкой провинции Измир признали эффективность российских самолетов Бе-200ЧС при тушении лесных пожаров, бушующих в регионе. Об этом заявил глава местного управления лесного хозяйства Зафер Деринч, его слова приводит издание Sabah.
Арендованный Турцией у России самолет был впервые применен в Измире, рассказал Деринч. Он отметил, что самолет находился на огневом поле 27 минут.
В общей сложности российский самолет участвовал в ликвидации пожара около часа, за это время он совершил семь вылетов и сбросил 60 тонн воды, добавил глава управления.
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