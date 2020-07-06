Разгерметизацию газопровода под Дзержинском приняли за падение самолета
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Очевидцы приняли разгерметизацию магистрального газопровода под Дзержинском за падение легкомоторного самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по региону.
Ранее очевидец сообщил об упавшем самолете в районе Игумновского шоссе. Прибывшие на место сотрудники оперативных служб видимых разрушений и самолета не нашли.
В результате взаимодействия с диспетчером Приокского управления магистральных газопроводов выяснилось, что в указанном месте произошла разгерметизация газопровода с последующим выходом газа без возгорания.
Отмечается, что угрозы жизни для местного населения нет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области
— Данные о падении самолета в Нижегородской области не подтвердились