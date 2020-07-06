Суд арестовал чиновника Россотрудничества по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова по делу о хищении более чем на 50 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Попову меру пресечения в виде заключения под стражу», — процитировало агентство решение судьи Станислава Минина.

Попов и замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич выступают подозреваемыми в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено после хищения 40 млн руб. у Министерства науки и высшего образования.

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