Семь человек погибли и более 50 ранены при взрыве бензовоза в Колумбии
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В колумбийском муниципалитете Пуэбловьехо взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек и свыше 50 получили ожоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу муниципалитета Фабиана Давида Обиспо.
По его словам, взрыв произошел на 48 км в районе терминалов платного шоссе.
Окончательные цифры о числе пострадавших будут объявлены позже, сказал Обиспо.
По информации из соцсетей, после происшествия местные жители с канистрами столпились у перевернутой автоцистерны, сливая бензин.