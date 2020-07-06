Данные о падении самолета в Нижегородской области не подтвердились

Сведения о падении легкомоторного самолета у города Дзержинск Нижегородской области не подтвердились, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Приволжской транспортной прокуратуры.

На месте предполагаемого падения проведена проверка, по ее результатам данные о жесткой посадке самолета не подтвердились, указано в сообщении прокуратуры.

Ранее очевидец сообщил об упавшем самолете в районе Игумновского шоссе, заявил очевидец. Прибывшие на место сотрудники оперативных служб видимых разрушений и самолета не нашли.

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