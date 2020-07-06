Австралия изолирует 6,6 млн человек из-за вспышки COVID-19
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Власти Австралии приняли решение об изоляции штата Виктория из-за вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Мельбурне, сообщает CNN со ссылкой на заявление премьера штата Дэниела Эндрюса.
В изоляции окажутся 6,6 млн человек, указано в сообщении.
Австралия закроет границу между самыми населенными штатами Виктория и Новый Южный Уэльс, границу будут патрулировать военные и сотрудники полиции.
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