Пострадавшая в «Хромой лошади» скончалась после 11 лет пребывания в больнице
В Пермском крае скончалась пострадавшая во время пожара в клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года Ирина Пекарская, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.
Во время пожара Пекарская надышалась угарным газом. Врачи рассказали, что из-за токсического поражения мозга девушка на всю жизнь осталась тяжелым инвалидом с сознанием трехмесячного ребенка. Все эти годы она находилась на лечении, в последние годы не могла говорить и самостоятельно есть.
«Девушка скончалась, подробности не разглашаем», — сообщили в Минздраве.
5 декабря 2009 года более 300 гостей пришли в ночной клуб «Хромая лошадь». В здании произошел пожар после запуска фейерверка, в результате трагедии погибли 156 человек, десятки — пострадали, некоторые стали инвалидами.
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