Проценко назвал способ избежать второй волны COVID-19 в Москве

Поэтапное снятие мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и постоянный мониторинг ситуации позволят избежать новой волны заболеваемости в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает ТАСС.

Проценко выразил надежду, что вторую волну распространения инфекции ждать не стоит. При этом он предупредил, что к концу эпидемии может увеличиться госпитальная смертность, так как в больнице остаются пациенты с наиболее тяжелым течением заболевания, у которых развивается полиорганная и дыхательная недостаточность.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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