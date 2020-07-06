Таксист из Омска изнасиловал пассажирку, после чего отвез ее домой

В Омске следователи при помощи полиграфа установили причастность местного водителя такси к изнасилованию 21-летней пассажирки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что после совершенного преступления мужчина отвез свою жертву домой. При этом в ходе допроса он заверял, что не насиловал девушку, все произошло по обоюдному согласию.

По данным следствия, инцидент произошел поздно вечером 20 апреля. Пострадавшая, возвращаясь домой из больницы, поймала на улице такси.

Таксист отвез девушку на окружную объездную дорогу вместо указанного ею адреса, и около заброшенного здания изнасиловал ее. После этого он забрал себе золотое кольцо пассажирки и отвез ее домой.

Потерпевшая сразу обратилась к правоохранителям, было возбуждено уголовное дело по двум статьям – изнасилование и грабеж.

Злоумышленник отрицал свою вину, но во всем признался после проверки на детекторе лжи.

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