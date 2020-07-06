Под Курганом в реке найдены тела пропавших детей
В Курганской области в реке нашли тела троих пропавших детей 12, 13 и 14 лет, пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.
«Тела детей извлечены из воды, в настоящее время следствием назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин их смерти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при первичном осмотре следов насильственной смерти обнаружено не было. Следователи продолжат расследование, чтобы установить причины и условия трагедии.
О пропаже детей полицейские узнали 6 июля в 03:30 (01:30 по мск). Вещи детей были обнаружены на берегу реки. В поисках участвовали МЧС Курганской и Тюменской областей, региональные следователи, полиция и волонтеры.
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