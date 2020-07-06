МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе 7 и 8 июля
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МЧС предупредило жителей Московской области о грозе, граде и сильном ветре во вторник и среду, 7 и 8 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что скорость ветра достигнет 22 м/с.
Жителей региона просят не ездить по городу в эти дни и не оставлять автомобили под деревьями.
Кроме того, не рекомендуется во время ливня спускаться в подземные переходы.
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