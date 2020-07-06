Осужденная журналистка «Эха Москвы» пожалуется в СКР

Журналистка Светлана Прокопьева, ранее признанная виновной в оправдании терроризма, собирается пожаловаться в СКР на экспертов обвинения Ольгу Якоцуц и Юлию Бойкову. Об этом «Коммерсантъ» сообщил адвокат журналистки Виталий Черкасов.

По его словам, эксперты сделали ложное заключение по тексту «Репрессии для государства», а также указали неправдивые данные о своей квалификации. Он добавил, что защита будет обжаловать приговор Прокопьевой.

6 июля Второй западный окружной военный суд на выездном заседании оштрафовал Прокопьеву на 500 тыс. рублей по делу о публичном оправдании терроризма.

История началась в ноябре 2018 года — тогда в эфире радиостанции обвиняемая обсуждала теракт, совершенный в здании управления ФСБ по Архангельской области 17-летним жителем региона Михаилом Жлобицким. Текст передачи также был размещен в издании «Псковская лента новостей». В дальнейшем эфир и статья были удалены по требованию Роскомнадзора, а Следственный комитет возбудил дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ.

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