В ДНР задержали уроженца Донецка за причастность к серии подрывов
Сотрудники МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали уроженца Донецка, который подозревается в причастности к ряду подрывов на территории ДНР, а также попытке убийства полицейского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в первый раз 29-летний мужчина был задержан несколько лет назад по подозрению в подрыве торговых киосков и ЛЭП.
В дальнейшем он был передан в Киев, но потом вернулся в ДНР.
По данным МВД, подозреваемый подорвал опору железнодорожного моста в Донецке, а также имеет отношение к повреждению имущества оператора сотовой связи «Феникс» и ЛЭП.
Кроме того, он намеревался убить правоохранителей в республике.
По данным ведомства, у мужчины были найдены вещественные доказательства, «подтверждающие его причастность к совершению преступлений».
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