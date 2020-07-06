В ДНР задержали уроженца Донецка за причастность к серии подрывов

Сотрудники МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали уроженца Донецка, который подозревается в причастности к ряду подрывов на территории ДНР, а также попытке убийства полицейского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в первый раз 29-летний мужчина был задержан несколько лет назад по подозрению в подрыве торговых киосков и ЛЭП.

В дальнейшем он был передан в Киев, но потом вернулся в ДНР.

По данным МВД, подозреваемый подорвал опору железнодорожного моста в Донецке, а также имеет отношение к повреждению имущества оператора сотовой связи «Феникс» и ЛЭП.

Кроме того, он намеревался убить правоохранителей в республике.

По данным ведомства, у мужчины были найдены вещественные доказательства, «подтверждающие его причастность к совершению преступлений».

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