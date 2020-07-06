Каширского сантехника-маньяка нашли мертвым в СИЗО
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Сантехник из Каширы, подозреваемый в серии убийств и изнасилований, был обнаружен мертвым в СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК по Московской области Ольгу Врадий.
По данным следствия, в период с 2010 по 2020 годы мужчина изнасиловал и убил несколько женщин.
Тело 53-летнего маньяка было найдено в камере в понедельник, 6 июля.
Предполагается, что он скончался от механической асфиксии (удушения).
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, проводится проверка на предмет причастности к смерти заключенного сотрудников СИЗО.
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