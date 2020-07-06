В России за сутки выявлено еще 6611 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено еще 6 611 случаев коронавируса, что увеличивает общее число заражений до 687 862, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

За сутки скончались 135, с начала эпидемии — 10 296 человек. Число выздоровевших увеличилось на 3 579, до 454 329.

Наименьший прирост зафиксирован в Москве — 0,3%. В Подмосковье, Ингушетии и Северной Осетии — по 0,5%. Наибольший прирост в 0,8% отмечен в Магаданской, Калужской, Курской, Ярославской областях, Якутии, Башкортостане, Чечне и Татарстане.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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