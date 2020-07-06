В Рособрнадзоре уточнили, как проходит ЕГЭ по русскому языку

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, как в понедельник, 6 июня, в регионах России проходит Единый государственный экзамен по русскому языку. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, экзамен проходит в штатном режиме, никаких задержек нет.

Он отметил, что этот экзамен сдают больше всего человек.

Музаев также уточнил, что в пятницу, 3 июля, в ряде регионов экзамены были задержаны из-за погодных условий.

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