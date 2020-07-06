Врачи вылечили от COVID-19 более 157 тысяч пациентов в Москве

В Москве врачи вылечили от коронавирусной инфекции 157 652 человека. Об этом сообщает оперштаб со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Так, за минувшие сутки выздоровели после заражения коронавирусом и были выписаны из медучреждений 632 пациента.

Она отметила, что количество выздоровевших продолжает расти.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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