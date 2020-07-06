Наименьший прирост случаев COVID-19 зафиксирован в Чехии

За последние две недели в Чехии зарегистрирован наименьший прирост случаев короноавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

Так, в воскресенье, 5 июля, в стране было зарегистрировано 75 новых случаев COVID-19, днем ранее — 121.

Специалисты считают, что это связано с уменьшением количества проведенных тестов на инфекцию 5 июля, в этот день Чехия отмечает праздник День славянских святых Кирилла и Мефодия.

Всего в республике выявлено с начала пандемии 12 515 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 348 человек, вылечились — 7 864.

Ранее Кипр, Латвия, Словения и Эстония из-за угрозы распространения коронавируса ввели ограничения по въезду для жителей Чехии. Прибывающие в эти страны из Чехии должны предоставлять справки об отрицательных результатах тестов на COVID-19. При отсутствии подобных справок предусматривается 14-дневная самоизоляция.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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