Самолет МЧС сбросил 264 тонны воды на горящие леса под Иркутском
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Самолет-амфибия МЧС сбросил 264 тонны воды на горящие леса под Иркутском, пишет пресс-служба министерства.
Отмечается, что спасатели уже потушили больше 700 га пожаров. Сейчас продолжают гореть 77 участков на площади 47 тыс га. Специалисты продолжают тушить пожары.
Ранее Иркутская область ввела режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.
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