В Китае из-за падения строительного крана погибли люди

В китайской восточной провинции Аньхой упал строительный кран, из-за чего погибли пять человек, пишет РИА «Новости».

Падение произошло в 17.00 по местному времени (12.00 по мск) на стройке в уезде Фэнтай городского округа Хуайнань.

Следователи устанавливают причину и виновника ситуации. О получивших травмы не сообщалось.

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