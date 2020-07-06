В Китае из-за падения строительного крана погибли люди
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В китайской восточной провинции Аньхой упал строительный кран, из-за чего погибли пять человек, пишет РИА «Новости».
Падение произошло в 17.00 по местному времени (12.00 по мск) на стройке в уезде Фэнтай городского округа Хуайнань.
Следователи устанавливают причину и виновника ситуации. О получивших травмы не сообщалось.
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