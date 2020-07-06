Летние кафе откроют в Новосибирской области

Власти Новосибирской области приняли решение об открытии летних кафе в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Губернатор области Андрей Травников отметил, что принял решение о возобновлении работы летних веранд на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

Чиновник подчеркнул, что новосибирские власти принимают «аккуратные решения» в отношении вопроса снятия введенных ранее мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

Кроме того, в регионе официально разрешена торговля навынос и с доставкой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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