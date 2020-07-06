В США произошло смертельное столкновение легкомоторных самолетов над озером
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Два легкомоторных самолета столкнулись над озером в штате Айдахо, США. Об этом сообщает CNN.
Инцидент произошел в северной части штата в округе Кутеней.
По предварительным данным, в результате столкновения погибли восемь человек. В полиции уточнили, что из озера извлечены тела двоих граждан.
На месте происшествия проводятся поиски других жертв. Телеканал уточняет, что обломки самолета, которые затонули после крушения, планируют достать в ближайшее время.
Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.
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