Проспект Остапа Бендера в Элисте предложил переименовать глава Калмыкии

Глава Калмыкии Бату Хасиков выступил с предложением переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте, чтобы вернуть ему прежнее название. Соответствующее предложение он объявил в видеообращении, приуроченном к 100-летию автономии республики.

По его словам, проспекту следует вернуть название в честь командира Красной Армии Петра Анацкого. О призвал проживающих на проспекте граждан поддержать данную инициативу, отметив, что «с Остапом Бендером нам как-то не по пути».

«Нельзя имя вымышленного персонажа, ставшего синонимом обаятельного, но все-таки жулика, пройдохи, ставить наравне с именем человека из плоти и крови, настоящего героя», — подчеркнул Хасиков.

Он также добавил, что история Калмыкии насчитывает имена героев, чьи заслуги не были оценены в полном объеме.