В Домодедове сгорел пассажирский автобус

Автобус, следующий по маршруту из Москвы в Дагестан сгорел на трассе в подмосковном Домодедове, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Домодедове на 36-м км трассы М-4 загорелся автобус Volvo, следовавший из Москвы в Дагестан. В автобусе находились 16 человек», — сказал собеседник агентства.

Причины произошедшего в настоящее время выясняют специалисты. Региональный СК начал проверку по факту возгорания.

В результате пожара никто не пострадал, все пассажиры уехали по маршруту следующим рейсом.