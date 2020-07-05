Индия отложила открытие Тадж-Махала из-за COVID-19

Открытие памятников в индийской Агре, в том числе Тадж-Махала, отложено из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает Reuters со ссылкой на рекомендации местных властей.

«В интересах общественности было решено, что открытие памятников в Агре пока не рекомендуется», — указано в уведомлении.

При этом власти не уточнили сроки продления ограничений на посещение монументов.

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