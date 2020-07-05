На МКАДе в районе Ярославского шоссе из-за ДТП перекрыли три полосы
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Сотрудники ГИБДД перекрыли три полосы на 94-м км МКАДа в районе Ярославского шоссе в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского дептранса.
«В связи с ДТП временно перекрыты три полосы движения на 94-м км МКАД по внешней стороне. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.
По информации агентства, в данном районе столкнулись два автомобиля. Пострадали три человека, на месте находится вертолет московского авиацентра.
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