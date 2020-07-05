Россиянку задержали в Таиланде по подозрению в убийстве дочери

Полиция Паттайи, Таиланд, задержала 33-летнюю россиянку после попытки самоубийства, она подозревается в убийстве полуторагодовалой дочери. Об этом сообщает The Pattaya News со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, женщина пыталась покончить с собой в отеле, но получила незначительные травмы. Прибывшим на место спасателям она рассказала, что причиной ее действий стало насилие со стороны мужа. При этом в отеле заявили, что россиянка проживала в номере без мужа, с дочерью.

При проверке номера полиция обнаружила в ванной тело дочери россиянки со следами избиений. Возраст ребенка на момент смерти составлял год и семь месяцев. Кроме того, в номере было найдено вещество, похожее на наркотическое, оно направлено на проверку.

Женщина в настоящее время находится под стражей.

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