Семь населенных пунктов на Украине находятся под угрозой затопления
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Затопление из-за возможного прорыва дамбы угрожает семи населенным пунктам во Львовской области на Украине, сообщает украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.
Объявлено штормовое предупреждение о подъеме уровня воды.
«Существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов», — указано в сообщении.
В частности, возможно затопление сел Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки и Хлопчицы в Самборском районе области.
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