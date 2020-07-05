Тела еще троих погибших извлекли из-под завалов стройки в Кировской области

Спасатели в Кировской области извлекли из-под завалов строящегося здания тела еще троих рабочих, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального СК.

«Трое тел извлекли», — заявили следователи.

Также сотрудники МЧС сумели спасти из-под обрушившихся перекрытий одного человека, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что на строительном объекте произошло обрушение перекрытий. В результате происшествия погибли и пострадали несколько человек.

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