В столице Мадагаскара возвращают ограничения из-за COVID-19

Мадагаскар вводит эпидемиологические ограничения в регионе Аналаманга, где расположена столица страны Антананариву, из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местный портал Orange со ссылкой на решение президента Мадагаскара Андри Радзуэлины.

Ограничения вводятся с 6 по 20 июля, передает портал.

В частности, предусмотрен полный запрет на выезд из региона и въезд в него, указано в сообщении портала. Кроме того, будут закрыты все магазины, за исключением магазинов товаров первой необходимости и аптек, а также ограничено движение всего транспорта, кроме такси.

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