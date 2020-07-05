Четыре человека погибли при стрельбе в Чикаго

Четыре человека погибли и четыре оказались ранены в результате стрельбы в Чикаго, которую открыли по прохожим четверо неизвестных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление местной полиции.

По информации американских правоохранителей, двое людей скончались на месте от полученных ран, а двое умерли в реанимации. Среди погибших оказался 14-летний подросток.

В настоящее время полиция объявила в городе план перехвата, однако задержать стрелков ей не удалось.

Другие подробности происшествия пока не известны.

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