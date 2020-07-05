В Индии при взрыве на фабрике погибли 7 человек

По меньшей мере 7 человек погибли и еще четверо получили ранения из-за взрыва на фабрике в индийском городе Модинагаре штата Уттар-Прадеш, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из местных СМИ.

По их данным, в здании фабрики внезапно начался пожар, после чего прогремел мощный взрыв. Его причины выясняют специалисты, полиция разыскивает владельца предприятия.

Сообщается, что в результате происшествия погибли не менее 7 человек, их личности устанавливают сотрудники экстренных служб.

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