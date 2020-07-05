Китай ответил на подозрения Бельгии в шпионаже со стороны студентов из КНР

Доклад спецслужб Бельгии о возможной причастности обучающихся в стране студентов из Китая к шпионажу безоснователен, заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данный доклад является «намеренным очернением Китая», считает Лицзянь. Он добавил, что Китай строит отношения с другими государствами на основе взаимоуважения и невмешательства в их внутренние дела.

Кроме того, представитель МИДа отметил стабильное развитие сотрудничества Китая и Бельгии в сфере образования и призвал прекратить делать безосновательные заявления.

Ранее служба госбезопасности Бельгии выразила мнение, что прибывшие в страну на обучение студенты из Китая могут заниматься шпионажем в пользу китайских военных.

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