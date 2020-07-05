Спускавшийся по простыням из окна москвич сорвался и упал
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Спускавшийся по связанным простыням из окна высотки в Москве мужчина сорвался и упал. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент произошел в Теплом стане.
Мужчина упал на землю с высоты второго этажа, он получил серьезные травмы. Медики оказывают пострадавшему помощь на месте.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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