Спускавшийся по простыням из окна москвич сорвался и упал

Спускавшийся по связанным простыням из окна высотки в Москве мужчина сорвался и упал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел в Теплом стане.

Мужчина упал на землю с высоты второго этажа, он получил серьезные травмы. Медики оказывают пострадавшему помощь на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье мать и дочь упали, спускаясь по простыням с пятого этажа

— В Твери мужчина погиб при попытке спуститься по простыням с 10 этажа