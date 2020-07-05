В США за сутки коронавирусом заразились 45 тысяч человек

В США за сутки коронавирусом заразились 45 тыс. человек, пишет университет Джонса Хопкинса.

Ранее три дня подряд суточный прирост превышал 50 тыс.

Всего в США коронавирусом заразились 2,8 млн, скончались 129 тыс., выздоровели 894 тыс. человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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