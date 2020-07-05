В Башкирии ребенок упал в колодец

В Башкирии девятилетний ребенок провалился в пятиметровый колодец, пишет Ufa1.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Госкомитета по ЧС.

Отмечается, что дети играли на территории больницы, когда один из них провалился в канализационный колодец. Проходящий мимо мужчина услышал крики и спустился за ребенком, но не смог достать его.

Прибывшие на место спасатели вытащили обоих на поверхность. Мальчика передали врачам.

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