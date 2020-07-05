В Южной Каролине два человека погибли при стрельбе в ночном клубе
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В американском штате Южная Каролина при стрельбе в ночном клубе погибли два человека, пострадали по меньшей мере восемь, сообщил местный телеканал WYFF News.
По данным телеканала, о погибших людях сообщил шериф округа Гривилл. Пострадавшие находятся в больницах, их состояние не уточняется.
Сейчас полицейские выяснят обстоятельства случившегося и разыскивают тех, кто открыл стрельбу.
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