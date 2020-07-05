В Белоруссии за сутки коронавирус подтвердился у 284 человек, что увеличивает общее число заражений до 63 554, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что умерли 423, выздоровели 50 871 пациент. Белоруссия провела больше миллиона тестов на коронавирус.

Несмотря на пандемию, власти не стали вводить карантин. В стране проводятся массовые мероприятия и проходит избирательная кампания перед президентскими выборами. Часть больниц, которые были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернулись к обычной работе.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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