В Новосибирске пропал страдающий аутизмом подросток

В Новосибирске возбудили уголовное дело после пропажи в Новосибирске 14-летнего подростка, страдающего аутизмом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасию Кулешову.

По данным следствия, мальчик пропал 1 июня в районе ТЭЦ-5. Он шел с отцом по лесной тропинке в сторону МЖК «Восточный». По дороге им встретился мужчина с большой собакой. Испугавшись собаки, подросток стал уходить в сторону поля. Его отец попросил хозяина пристегнуть животное и поинтересовался, как пройти к МЖК «Восточный». После окончания разговора мужчина обнаружил, что его ребенок пропал.

Местонахождение подростка до сих пор не установлено.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент осуществляются активные поиски ребенка.

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