Под Кировом спасатели извлекли рабочего из-под завала в ТЦ

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Под Кировом спасатели извлекли из-под завалов рабочего, оказавшийся там после обрушения строящегося торгового центра, пишет ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Отмечается, что выживший находится в больнице.

«Он в тяжелом состоянии», — сказали в минздраве.

Ранее стало известно об обрушении строящегося торгового центра, из-за чего погибли три человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Кировской области погибли люди из-за обрушения перекрытий ТЦ

СК возбудил дело по факту гибели людей на стройке ТЦ в Кировской области