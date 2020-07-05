Под Кировом спасатели извлекли рабочего из-под завала в ТЦ
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Под Кировом спасатели извлекли из-под завалов рабочего, оказавшийся там после обрушения строящегося торгового центра, пишет ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.
Отмечается, что выживший находится в больнице.
«Он в тяжелом состоянии», — сказали в минздраве.
Ранее стало известно об обрушении строящегося торгового центра, из-за чего погибли три человека.
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