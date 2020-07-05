Назван самый популярный пункт городского велопроката Москвы

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, какой пункт велопроката в столице самый популярный. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

По его словам, чаще всего в столице велосипеды берут из пункта проката № 466, который расположен у главного входа ВДНХ. Оттуда на велосипеде можно быстро доехать до нужного павильона или прокатиться по всей территории выставки. Уточняется, что за июнь на этой станции арендовали велосипеды больше 25 тысяч раз.

Городской велопрокат начал работать для всех желающих с 1 июня. За это время москвичи и гости столицы совершили пости 1,3 миллиона поездок на велосипедах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве велопрокат заработал для всех желающих

— В Москве ограничат время бесплатного велопроката