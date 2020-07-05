СК возбудил дело по факту гибели людей на стройке ТЦ в Кировской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели работников на стройке торгового центра в городе Зуевка в Кировской области. Об этом сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди».

Ранее сообщалось, что на строительном объекте произошло обрушение перекрытий. В результате происшествия погибли и пострадали несколько человек.

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