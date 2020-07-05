Зеленский потребовал не допустить роста уличного насилия

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал принять эффективные меры для недопущения эскалации насилия на улицах страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

С таким требованием он обратился к генеральному прокурору страны Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Глава государства заявил, что нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение окружения, а также многочисленные нападения на граждан «вызывают серьезную обеспокоенность».

«Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны», — сказал Зеленский.

Также он потребовал принять понятные и эффективные превентивные меры для предотвращения роста насилия и обеспечения мирной и спокойной жизни украинцев.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека.

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