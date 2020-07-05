Трое детей утонули в реке в Хабаровском крае
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Хабаровском крае трое детей утонули в реке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Происшествие произошло в селе Мариинском в Ульчском районе края.
«По предварительной информации, на протоке Мариинской четверо мальчиков 9-13 лет рыбачили и купались. В какой-то момент они решили переплыть эту протоку», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что только одного из детей удалось спасти рыбакам, которые находились рядом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Двое взрослых и ребенок утонули в озере в Кемерове