Трое детей утонули в реке в Хабаровском крае

В Хабаровском крае трое детей утонули в реке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Происшествие произошло в селе Мариинском в Ульчском районе края.

«По предварительной информации, на протоке Мариинской четверо мальчиков 9-13 лет рыбачили и купались. В какой-то момент они решили переплыть эту протоку», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что только одного из детей удалось спасти рыбакам, которые находились рядом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Двое взрослых и ребенок утонули в озере в Кемерове

— На городском пляже Евпатории утонула семилетняя девочка