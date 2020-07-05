Врач назвал сроки второй волны COVID-19

Бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман заявил, что вторую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре и нужно к ней серьезно подготовиться. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний», — сказал он.

Эйдельман отметил, что будет трудно отличить больных, которые кашляют и чихают из-за ОРВИ, от тех, у кого коронавирус.

Профессор считает, что к ноябрю должна быть полностью мобилизована система здравоохранения, так как осенняя волна заболеваемости будет более значительной, чем летний прирост заражений, связанный с отменой ограничений.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

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