Спасатели разобрали завалы в разрушенном палаточном лагере под Красноярском

Спасатели разобрали завалы в палаточном лагере в Красноярском крае, который до этого был разрушен из-за грозы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Как сообщается, число пострадавших в результате инцидента увеличилось до пяти.

Отмечается, что краевые спасатели и сотрудники МЧС расчистили территорию лагеря и распилили упавшие деревья.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и четверо пострадали из-за падения деревьев в палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края, которое произошло из-за сильного ветра и грозы.

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